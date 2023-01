Ziyech, il prestito è vietato: per il Milan diventa tutto più complicato

LA SITUAZIONE

Il Chelsea può venderlo solo a titolo definitivo

© Getty Images Anche Hakim Ziyech sembra destinato a rimanre un sogno per il Milan. Dopo aver abbandonato la pista Zaniolo, i rossoneri devono fare i conti con il regolamento che vieta al Chelsea di prestare il marocchino. I Blues, infatti, hanno già esaurito il numero massimo di prestiti (otto) e quindi possono solo vendere a titolo definitivo il giocatore. La cifra richiesta è di almeno 20 milioni di euro, soldi che Maldini e Massara al momento non hanno a disposizione.

La proprietà del Milan ha detto no a un extra budget per Zaniolo, ora bisogna capire se RedBird deciderà di fare uno sforzo economico per il marocchino del Chelsea, reduce da un ottimo Mondiale. Maldini e Massara, infatti, stanno provando in tutti i modi a regalare un rinforzo in attacco a Pioli.