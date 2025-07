Nikola Krstovic si conferma uno degli obiettivi delle big del calcio italiano, ma il Lecce non si smuove dai trenta milioni richiesti in precedenza, scendendo al massimo a venticinque. L'Atalanta starebbe valutando la sua posizione, ma servirebbe uno sconto, mentre Juventus e Milan, nel caso non ci fossero alternative, a fine mercato potrebbero andare su di lui come riportato da Tuttomercatoweb.com.