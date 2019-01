Venerdì caldo per Piatek: il Milan ha fretta di chiudere, Leonardo prepara l'offerta per Preziosi

17/01/2019

Sarà un venerdì caldo, calcisticamente parlato. Caldo sul fronte Piatek, legato inevitabilmente a quello Higuain: definito infatti il passaggio del Pipita al Chelsea (la triangolazione Milan-Juve-Chelsea necessita solo degli ultimi aggiustamenti, ma a meno di clamorosi voltafaccia il più, se non tutto, è definito tanto che le visite mediche con i Blues potrebbero tenersi prima del week-end), i rossoneri potranno spingere sull'acceleratore per provare a chiudere l'accordo con il Genoa per l'attaccante polacco. Leonardo, responsabile del mercato milanista, ha oggi definito i parametri di manovra con l'ad Gazidis e adesso dovrà nuovamente sedersi al tavolo con il presidente rossoblù Preziosi. Il numero uno genoano chiede per Piatek (pagato l'estate scorsa 4 milioni), almeno 40 milioni di euro più bonus (può far leva anche sull'offerta arrivata dal West Ham, anche se la preferenza del polacco è chiara) con una cessione solo a titolo definitivo o con la formula di un prestito oneroso elevato con obbligo di riscatto a giugno.



Leonardo proverà a insistere per ammorbidire la posizione del suo interlocutore, se non altro per quanto riguarda la formula prescelta, privilegiando ovviamente il diritto di riscatto all'obbligo. Per il Milan la pista alternativa resta rappresentata da Batshuayi, la cui cessione al Monaco è stata bloccata dal Chelsea nonostante fosse tutto praticamente già concordato. Ma, appunto, resta una seconda opzione.



Ma intanto si complica un'altra trattativa calda il casa Milan, vale a dire il ritorno di Hakan Calhanoglu in Bundesliga: il centrocampista turco costa infatti troppo per il Lipsia. Ralf Rangnick, allenatore e direttore sportivo della squadra tedesca, lo ha detto chiaramente: "Per noi finanziariamente è un’operazione non fattibile”. Il riferimento è alla richiesta rossonera per Calha attorno ai 22 milioni di euro.