Udinese, Lucca: "Che piacere l'interesse del Milan. Il rigore di Lecce? Non l'ho fatto per soldi"

L'obiettivo per il futuro è quello di "vestire più spesso la maglia azzurra e andare al Mondiale" e per farlo Lucca sogna l'approdo in una grande squadra ("Del resto, chi non punta a una big?"), che nell'ultimo mercato di gennaio è sembrato molto vicino: "Leggo poco i giornali per non farmi distrarre. L’apprezzamento di una società così grande come il Milan mi ha fatto piacere, ma ho cercato di non perdere il focus sul mio percorso - ha dichiarato Lucca, che ha svelato anche un retroscena - Da piccolo in cameretta avevo il poster di Ibrahimovic".