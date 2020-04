Tra Rangnick e Pioli spunta Emery per il Milan

Arrivano conferme anche dalla Spagna: il Milan ha sondato Unai Emery. La dirigenza rossonera, in questi giorni piatti, sta riflettendo sul futuro della guida tecnica della squadra e come riporta As ha avuto contatti con il tecnico spagnolo. Un sondaggio per capire la disponibilità dell'alleantore esonerato in questa stagione dall'Arsenal. E' dunque corsa a tre con Stefano Pioli e Ralf Rangnick che nelle ultime ore ha raffreddato la pista.