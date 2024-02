Theo Hernandez: "Milan habitat ideale. Io al Real? Non conosco il futuro"

Il terzino francese: "Sono molto grato a Pioli, Ibrahimovic è ancora vicino alla squadra"

"La decisione di andare al Milan è stata quella giusta, il tempo mi ha dato ragione". Era il 2019 quando Theo Hernandez approdava al Milan lasciando così il Real Madrid. Ma un giorno il terzino potrà nuovamente vestire la maglia dei Blancos? Questa la risposta del terzino spagnolo: "Non possiamo sapere cosa ci riserva il futuro. Vivo il presente con professionalità. Penso al Milan e a quello che devo fare in campo". Risposta furba per il 26enne, portato in Italia da Paolo Maldini.

La stima dell'esterno per la bandiera del Milan è a livelli altissimi: "Vederlo arrivare a Ibiza è stato molto importante - ha aggiunto Theo Hernandez nel corso dell'intervista concessa ad As -. Il Milan ha mostrato un interesse totale fin dal primo momento. Avere una figura come Maldini che mi spiegasse il progetto in prima persona è stato fondamentale per me e i miei agenti. A Milano sono nel momento migliore della mia carriera, sento la fiducia di Pioli e dei compagni. Sono nel mio habitat ideale".

A proposito di Pioli: per lui Theo ha solo parole positive. "Mi ha supportato in ogni momento, ho cercato di ripagarlo sul campo. Non posso che essere grato a lui a livello personale e professionale. Le sue indicazioni sono state fondamentali per migliorarmi. Mi sono sentito a mio agio pure da difensore centrale: sto cercando di migliorare la mia fase difensiva. Ibrahimovic? Ti contagia con il suo carattere vincente. Adesso non è in campo ma resta comunque vicino alla squadra. Continua a far capire cos'è il Milan".

"Se è stato più brutto perdere la finale di Coppa del mondo con la Francia o uscire in semifinale di Champions con l'Inter? Sono sicuramente due dei momenti più duri della mia carriera sportiva e li ricordo ancora. Tuttavia, cerco di utilizzare questi ricordi amari come motivazione per fare ancora meglio" ha concluso Theo Hernandez, autore di tre gol in tutte le competizioni con il Milan.