Theo Hernandez è del Milan: ha firmato il contratto

Theo Hernandez è un nuovo giocatore del Milan. Il francese dopo aver svolto le visite mediche, divise in due giorni, si è recato a Casa Milan per firmare il contratto fino al 2024: l'annuncio ufficiale è atteso a breve. L'esterno basso 21enne arriva dal Real Madrid in prestito oneroso (2 milioni di euro) con diritto di riscatto previsto per 18 milioni tra due stagioni anche se rimane in piedi l'opzione di pagare subito e interamente i 20 milioni.