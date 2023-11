Stoccarda, il ds avvisa il Milan: "Siamo convinti che Guirassy voglia restare"

OBIETTIVO ROSSONERO

Fabian Wohlgemuth a Kicker: "Conosciamo, però, le dinamiche del mercato"

Serhou Guirassy è uno degli obiettivi del Milan per rinforzare l'attacco e la clausola di rescissione da meno di 20 milioni di euro fa gola a diversi club europei. Il direttore sportivo dello Stoccarda Fabian Wohlgemuth ha parlato a Kicker della situazione del 27enne attaccante, 16 gol in 11 presenze stagionali tra Bundesliga e Coppa di Germania. "In questo momento non è un problema per noi, lo può essere per i media... Forse anche a te dà fastidio l'incertezza se dovesse andarsene ora o in estate, l'imponderabile fa parte del calcio ma il nervosismo no - ha spiegato il dirigente tedesco -. Ci concentriamo sulle cose che sono sotto il nostro controllo per far sì che possa rimanere, ma nessuno può prevedere cosa accadrà. Noi siamo convinti che voglia restare, ma conosciamo anche i meccanismi del mercato".

A 27 anni Guirassy è finalmente sbocciato e con i suoi gol l'anno scorso ha salvato lo Stoccarda e quest'anno lo ha portato in zona Champions League. Un exploit che ovviamente non è passato inosservato, tanto da attirare l'attenzione di diversi club. In Premier League, il franco-guineano ha attirato l'attenzione di Newcastle e Fulham, mentre in Italia è il Milan che lo sta sondando da vicino. Giroud va per i 37 anni e deve necessariamente rifiatare di tanto in tanto. Il problema è che Jovic non convince e non pare essere adatto agli schemi di Pioli.

Guirassy sa segnare in tutti i modi, sfruttando il fisico e una buona tecnica, unendo a tutto questo una buona velocità e inventiva nell'uno contro uno. L'attacco della profondità è la sua specialità e questa caratteristica è allo studio degli uomini mercato del Milan per capire l'adattabilità al gioco di Pioli.

