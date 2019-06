Nasce il nuovo Milan: visite mediche terminate per Krunic, ora la firma

18/06/2019

Ci siamo per il primo colpo del nuovo Milan targato Maldini e Boban: Rade Krunic ha terminato le visite mediche di rito alla clinica La Madonnina di Milano. Il centrocampista bosniaco arriva dall'Empoli per 8 milioni di euro più bonus e nelle prossime ore firmerà con i rossoneri un contratto di quattro anni che lo legherà fino al 2023. In giornata è attesa anche l'ufficialità di Giampaolo come nuovo allenatore: il tecnico conosce già Krunic perché l'ha allenato nella stagione 2015-16.