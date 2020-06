Milan, visite mediche terminate per Kalulu

In casa Milan è il giorno di Pierre Kalulu. Il difensore francese classe 2000, che era arrivato in Italia nella serata di ieri, ha concluso le visite mediche ed è pronto a sottoporsi ai test d'idoneità al Centro Ambrosiano di Medicina dello Sport, ultima pratica da sbrigare prima di poter mettere la firma su un contratto con i Rossoneri fino al 2025. Kalulu, terzino destro capace di giocare anche da centrale, arriva dalle giovanili del Lione a parametro zero.