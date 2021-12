Milan, un jolly per la difesa: primi contatti col Psg per Diallo

NOME NUOVO

Il senegalese classe 1996 può giocare centrale e anche esterno, ma c'è da limare sulla valutazione del cartellino

Dopo l'infortunio di Kjaer, in casa Milan si continua a sondare il mercato francese a caccia di occasioni per puntellare il reparto arretrato. Oltre a Sven Botman del Lille, nel mirino rossonero sarebbe finito infatti anche Abdou Diallo del Paris Saint Germain. Jolly difensivo che potrebbe tornare molto utile a Pioli e per cui sarebbero già stati avviati i primi contatti col club parigino per fare un tentativo già a gennaio. Getty Images

Sondaggio che da una parte avrebbe accolto segnali positivi sulla disponibilità del Psg a trattare la cessione del giocatore, ma dall'altra si scontrerebbe anche con le alte pretese del club francese (nel 2019 è stato pagato più di 30 milioni di euro). Situazione che, se il prezzo del cartellino dovesse abbassarsi vista la necessità di far cassa di Leonardo, il Milan potrebbe però sbloccare anticipando magari un investimento previsto per la prossima estate.

Da un punto di vista tecnico, del resto, Diallo sarebbe un rinforzo importante per la difesa. Oltre a ricoprire il ruolo di centrale e colmare il vuoto lasciato dal ko di Kjaer, infatti, all'occorrenza il classe '96 cresciuto nel settore giovanile del Monaco potrebbe essere impegnato anche in fascia a sinistra. Dettaglio da non trascurare, anche se il giocatore a gennaio non sarebbe subito a disposizione di Pioli visto che sarà impegnato in Coppa d'Africa con il Senegal.