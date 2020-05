Milan, un amico per Rebic: parte l'assalto a Jovic

MANOVRE ROSSONERE

Dato che nella lista degli attaccanti rossoneri l'unico certo di rimanere al Milan è Ante Rebic, tanto vale trovargli un compagno gradito. Deve aver pensato più o meno questo Ivan Gazidis quando, sono sicuri in Spagna, ha alzato il telefono per sondare il terreno con il Real Madrid per Luka Jovic, 23 anni ancora da compiere, ex fenomeno svalutato da una stagione disgraziata che i merengues hanno strapagato un anno fa (60 milioni, ndr) e che, quindi, sarebbero oggi contenti di far partire in prestito per capire se vi siano margini di rilancio.

Prestito, insomma, formula che l'ultimo Milan ha gradito poco - ha quasi solo acquistato a titolo definitivo -, ma che potrebbe diventare la "formula perfetta" in un mercato che, piaccia o no, sarà molto condizionato dalla crisi economica generata dall'epidemia di coronavirus. Tanto basta per far capire quanto possano sovrapporsi gli interessi del club di via Aldo Rossi e quelli del Real - con cui tra l'altro i rapporti sono ottimi - e quanto questo possa essere decisivo per imbastire un affare che, altrimenti, sarebbe affatto che semplice.

Va chiarita una questione, però: Jovic tenta parecchie squadre. L'Inter, per dirne una, lo ha inserito in una lista di possibili ed eventuali sostituti di Lautaro Martinez. Ma anche il Napoli, l'Arsenal di Arteta e, in Premier, almeno un altro paio di squadre. E l'interesse diffuso non può stupire troppo dato che Jovic, ante-Real, era considerato uno dei migliori prospetti offensivi del panorama Mondiale. Segnava, parecchio (28 gol un anno fa tra tutte le competizioni), e lo faceva grazie anche all'intesa con Ante Rebic all'Eintracht Francoforte. Quei due, insieme, hanno fatto disastri e per poco non centravano la finale di Europa League. Logico, quindi, pensare di riunirli a Milano.

Meno scontato che questo accada, perché un conto sono le chiacchiere, altro sono gli accordi. Jovic a Madrid ha un contratto lungo che scade nel 2025. I merengues, insomma, porranno condizioni chiare. E in più, particolare non irrilevante, guadagna al momento 5 milioni a stagione, una cifra che supera il tetto salariale milanista (solo Donnarumma guadagna di più). Quindi bisognerà sedersi a un tavolo e trovare la quadra. Ma la suggestione, perché di questo si tratta oggi, è interessante. E l'operazione va seguita con grande attenzione.