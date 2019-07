Milan, ultimo assalto a Veretout: offerti 18 milioni più bonus

12/07/2019

Il Milan e Veretout è una storia che, nel bene o nel male, dovrebbe finire entro poche ore. C'è stata un'offerta al rialzo nell'incontro durato circa 60 minuti con la dirigenza viola (presenti il ds Pradé e Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso) nella sede di via Aldo Rossi a Milano. Sul piatto 18 milioni più bonus. Il Diavolo non ha inserito il cartellino di Biglia, andando incontro alle richieste della Fiorentina (i toscani non vogliono contropartite). Questo è quanto, il resto lo dirà la stessa Fiorentina, che non ha convocato il giocatore per la tournée americana (la formazione di Montella, lasciato il ritiro di Moena, partirà da Milano domattina). In giornata i gigliati vedranno anche la Roma, l'altra società in corsa per il centrocampista francese che però preferirebbe la soluzione rossonera. Il 26enne si è già separato dai compagni non salendo sul pullman della squadra ma andando via dal Trentino a bordo di un'auto.