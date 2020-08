Milan, ufficiale l'arrivo di Pierre Kalulu

PRIMO ACQUISTO

Archiviata la questione allenatore, mentre si lavora sui rinnovi di Ibra e Donnarumma, in casa Milan è anche tempo di nuovi arrivi. Il primo acquisto ufficiale dei rossoneri per la seconda annata di Pioli sulla panchina del Diavolo è Pierre Kalulu, terzino destro classe 2000 che arriva dalle giovanili del Lione e può essere schierato sia come centrale, sia come esterno sinistro. Ultime di mercato: Lautaro-Milik-Ibra

Alto 1,84, ha due fratelli calciatori (Aldo gioca nello Swansea e Gédéon nell'Ajaccio), ha fatto parte della Nazionale giovanile francese Under 18, Under 19 e Under 20 e arriva in rossonero a parametro zero: in prospettiva può essere un grande colpo per il Milan.

"Ho scelto il Milan perché è un club che ha mostrato un grandissimo interesse nei miei confronti e tantissima volontà di avermi in squadra esponendomi un progetto che mi piaceva - ha detto Kalulu ai microfoni di Milan TV - E penso che questo sia essenziale e che mi possa portare a fare un step nella mia carriera e aiutarmi a sviluppare del tutto il mio potenziale".

"Penso di essere un giocatore molto giovane, polivalente e che può fare praticamente tutti i ruoli in difesa. Tra le mie qualità penso ci sia la velocità, la copertura difensiva, visto che mi piace difendere, e penso di essere un giocatore tutto sommato abbastanza completo. Poi si può sempre migliorare da qualsiasi punto di vista, ma queste sono le mie qualità". Si descrive così Kalulu, che confessa di ispirarsi a due leggende rossonerre: "Maldini e Seedorf, ma non ho degli idoli in particolare, cerco di ispirarmi a tutti i campioni perché penso che si possa e si debba imparare da tutti".

Infine un messaggio a tutti i suoi nuovi tifosi: "Spero di renderli orgogliosi di me, augurandomi siano felici del mio arrivo. Forza Milan!"

