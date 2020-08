Milan, "bomba" di mercato dalla Spagna: il Real piomba su Leao

MILAN

Dopo una sola stagione l'avventura di Leao al Milan potrebbe essere già ai titoli di coda. Ne è convinto "Don Balon", secondo cui l'attaccante rossonero sarebbe finito nel mirino del Real Madrid per la prossima stagione. Seguito dallo stesso agente di Cristiano Ronaldo, stando alle indiscrezioni del quotidiano spagnolo, il 21enne portoghese sarebbe uno dei profili attenzionati da Zidane per vestire i panni di vice-Benzema. Ruolo che l'ex Lille accetterebbe subito molto volentieri, ammesso ovviamente che i Blancos riescano a convincere il Milan.

Numeri alla mano, del resto, i rossoneri non sembrano intenzionati a fare sconti per Leao, per cui, dopo l'apprendistato al fianco di Ibra, si registra anche l'interesse della Fiorentina e la suggestione Juve. Un po' perché a Milanello credono molto nei margini di crescita del giocatore, un po' perché il bilancio impone almeno un rientro dai 35 milioni di euro investiti un anno fa. Cifra che non spaventa il Real, a patto che Zizou sia davvero convinto di investire sul 21enne portoghese.

A Madrid non è un mistero che ZIdane stia cercando un attaccante da far crescere all'ombra di Benzema e Rafael potrebbe avere tutte le caratteristiche giuste per imparare e mettersi in mostra. Anche in ottica Europei 2021, che il giovane rossonero vorrebbe vivere da protagonista e non davanti alla tv. Dopo i fallimenti di Mariano Diaz e Jovic, i Blancos hanno puntato i fari su Leao per il futuro.

