Milan, ufficiale Joao Felix: prestito oneroso fino a giugno 2025

Joao Felix è un nuovo giocatore del Milan: è arrivata l'ufficialità dopo le visite mediche, di stamattina, affare in prestito oneroso da 2 milioni di euro fino al 30 giugno 2025. Il portoghese, che arriva dal Chelsea, vestirà la maglia numero 79. Si attende ancora l'annuncio ufficiale per Warren Bondo e Riccardo Sottil, gli altri due colpi last minute dei rossoneri. Iter particolare per tutti e tre, che avevano già firmato ieri il nuovo contratto - depositati dal club in Lega Serie A - ma che non erano ancora stati annunciati proprio per via dei test e dell'idoneità al Coni di oggi.