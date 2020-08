Milan, ufficiale il ritorno di Ibrahimovic: indosserà la 11

Zlatan Ibrahimovic si è auto-annunciato al Milan con una diretta instagram. Lo svedese, sulla strada per Milanello, dopo essere stato a Casa Milan per la firma ha mostrato la sua nuova maglia con il numero 11. Il bomber ha messo la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 30 giugno 2021. Per lui ingaggio da 7 milioni netti, di gran lunga il più alto della rosa. Adesso comincerà la preparazione in vista della prossima stagione agli ordini di Stefano Pioli. Prima seduta d'allenamento in programma alle 15.