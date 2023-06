Milan e Chelsea, discorsi aperti su più fronti: Pulisic resta una pista aperta

ASSE MILANO-LONDRA

L'esterno d'attacco americano ha passaporto comunitario e vorrebbe cambiare aria per giocare con continuità

Sono giorni di contatti intensi tra Milan e Chelsea e l'argomento ovviamente riguarda il calciomercato. Dopo l'affondo per Loftus-Cheek che potrebbe dare il primo centrocampista a Pioli, gli uomini mercato rossonero stanno tenendo aperta un'altra pista con i Blues, quella che porta a Christian Pulisic. L'attaccante esterno americano ha passaporto croato e quindi è comunitario, vuole giocare di più e ha già fatto sapere di gradire la destinazione meneghina.

L'affare resta complicato dalle cifre in questione, ma Furlani e Moncada durante i discorsi per Loftus-Cheek hanno confermato ai colleghi londinesi l'interesse per portare a Milano Pulisic, uno dei tanti giocatori che il Chelsea dovrà provare a piazzare per rientrare dalle spese folli dell'ultimo periodo.

Di numeri però si parla e se l'americano sarebbe una pedina importante tanto nel 4-2-3-1 di Pioli quanto in un ipotetico 4-3-3, resta lo scoglio del costo del cartellino - circa 20 milioni di euro, almeno - e dell'ingaggio dello stesso Pulisic attualmente vicino ai 10 milioni di euro netti a stagione. Quest'ultimo può essere in parte limitato con l'aiuto del Decreto Crescita, ma resta un problema per l'equilibrio interno alla rosa in cui i giocatori più rappresentativi non superano i 7 milioni l'anno.

C'è tempo, ma soprattutto sembra esserci la voglia delle parti ma anche la concorrenza per il Milan. Un fattore chiave nella decisione dell'esterno d'attacco porta a guardare un po' più in là, al 2026 quando gli Stati Uniti ospiteranno il Mondiale di calcio; un appuntamento a cui Pulisic, stella della nazionale, vuole arrivare da protagonista e dunque giocando titolare ad alto livello, anche dando la disponibilità a ridursi fortemente l'ingaggio attuale. Un altro anno da comprimario al Chelsea infatti sarebbe difficilmente gestibile.

Un discorso simile, pur con contorni diversi, porta a un altro punto fermo della nazionale degli Stati Uniti: Yunus Musah. Il centrocampista classe 2003 ha passaporto comunitario ed è cresciuto nel Giorgione, in Italia. Al Valencia è stato allenato anche Rino Gattuso ed è un profilo seguito dal Milan, ma non una priorità per il centrocampo.

Intanto dovrebbe essere fatta per Luka Romero, in uscita a parametro zero dalla Lazio. Mercoledì giorno decisivo.