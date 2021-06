Milan, trattativa calda per Junior Firpo

MERCATO

Il terzino del Barcellona è attratto dalla Serie A, tra rossoneri e blaugrana divergenze sulla formula

Sono ore calde in casa Milan per la caccia al vice Theo Hernandez. I rossoneri hanno messo nel mirino Junior Firpo e la trattativa con il Barcellona sta entrando nel vivo: secondo i catalani di Sport il terzino spagnolo di origini dominicane è attratto dall'idea di giocare in Serie A, ma affinché l'affare vada in porto le due società devono prima di tutto trovare un accordo sulla formula. Il Barça vuole cederlo a titolo definitivo ed è disposto a ragionare su un prestito con obbligo di riscatto, eventualmente legato alle presenze, il Milan invece punta al prestito con diritto di riscatto, in modo da poter valutare serenamente il rendimento del giocatore. Getty Images

Junior Firpo, d'altronde, è stato impiegato col contagocce da Koeman nell'ultima stagione: appena 18 presenze tra tutte le competizioni, un assist contro l'Eibar alla 16esima giornata di campionato, un gol contro l'Alavés alla 23esima, poi una lunghissima sfilza di gare senza neanche mai alzarsi dalla panchina nel finale di stagione. Per i blaugrana si è trattato sostanzialmente di un acquisto flop, considerando che lo avevano acquistato dal Betis Siviglia per circa 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus nel 2019. Cifra che, in ogni caso, non riusciranno a recuperare e probabilmente nemmeno ad avvicinare. A 25 anni ancora da compiere Firpo ha comunque tutte le carte in regola per potersi rilanciare, magari ricalcando proprio le orme di Theo, che dopo la deludente esperienza al Real Madrid è diventato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo con la maglia rossonera addosso.