Milan, sprint per Taremi: il Porto vince già... senza di lui

MANOVRE ROSSONERE

L'iraniano, titolare contro il Rio Ave, non convince e sembra demotivato: i Dragoes rimontano appena Conceiçao lo sostituisce. Corsa contro il tempo dei rossoneri per chiudere

In fondo il Rio Ave è già parte del destino del Milan. La squadra portoghese, sconfitta in rimonta dal Porto nel match di campionato di ieri sera, potrebbe essere stata l'ultima avversaria in Primeira Liga di Mehdi Taremi. L'iraniano, che Sergio Conceiçao vorrebbe trattenere e ha schierato regolarmente in campo dal primo minuto, è stato molto criticato in Portogallo per una prestazione definita abulica e molto negativa, in linea con le uscite di tutta questa prima parte di stagione e "pagata" con la sostituzione che ha poi di fatto innescato la rimonta dei Dragoes. Che c'entri il Milan, che lo corteggia da tempo e vorrebbe regalarlo a Stefano Pioli, è solo una delle possibilità. Non remota, però, perché quello che è chiaro a tutti, Porto compreso, è che il giocatore, in scadenza nel giugno 2024, vuole assolutamente vestire la maglia del Diavolo.

Cosa accadrà dunque? A quattro giorni dalla fine del mercato la risposta più ovvia è che tutto è ancora possibile, ma che gli ostacoli ci sono e non saranno facili da superare. Il primo è il prezzo: i portoghesi non scendono sotto i 25 milioni, il Milan è arrivato fin qui a 15 più tre di facili bonus. Insomma, c'è distanza, non una distanza esagerata, ma distanza. Un dettaglio non insignificante: Taremi ha una percentuale del 15% sulla propria rivendita, se decidesse di rinunciarvi aiutarebbe non poco la trattativa.

Il secondo è proprio Sergio Conceiçao che, almeno sulla carta, non vorrebbe rinunciare a un giocatore che aiuta molto la fase offensiva della sua squadra e negli ultimi anni ha segnato molto e con continuità. Resta da capire se un giocatore evidentemente insoddisfatto possa servirgli, ma tant'é, questo è per ora il suo punto di vista (a meno che la scialba prova contro il Rio Ave non abbia portato a riflessioni notturne).

L'ultimo ostacolo è il tempo: quattro giorni sono pochi, anche se i club si parlano da più di un mese e il Porto, che non ha altri acquirenti, rischia di perdere il giocatore a zero. Proprio in extremis, però, il Milan sta piazzando qualche cessione che potrebbe aiutarlo ad alzare leggermente l'offerta arrivando alla fumata bianca. Saelemaekers firmerà oggi con il Bologna (prestito oneroso a 500mila euro con diritto di riscatto fissato a 10), Ballo-Touré potrebbe andare in prestito al Werder Brema e, soprattutto, il Torino potrebbe alla fine aiutare i rossoneri portando in granata Origi (il problema è l'ingaggio). Tutti questi tasselli, però, devono andare a posto in un paio di giorni massimo anche perché in ballo c'è anche il passaggio di Colombo al Monza. E' una corsa contro il tempo e oggi potrebbe essere il giorno chiave.