Milan, spiragli per il rinnovo di Calhanoglu: ripartono le trattative

MERCATO

Il club rossonero e l'entourage del turco stanno cercando una mediazione dopo giorni di silenzi, l'addio non è più così scontato

La storia tra il Milan e Hakan Calhanoglu potrebbe non essere ancora giunta ai titoli di coda. La trattativa per il rinnovo di contratto tra i rossoneri e il turco sembrava essersi arenata da giorni, ma nelle ultime ore le parti hanno ricominciato a dialogare. Si tratta solamente dei primi segnali di disgelo, ma l'addio dell'ex Leverkusen, a questo punto, potrebbe non essere più così scontato. Getty Images

Con un accordo in scadenza il 30 giugno e un dialogo fermo da mesi le strade di Calhanoglu e del Milan sembravano destinate a separarsi, ma ora, sebbene decisamente in extremis, le cose potrebbero cambiare. Resta da colmare il divario tra richiesta del giocatore e offerta del club, ma l'inattesa riapertura della trattativa - riportata da Sky Sport - lascia intendere che qualcosa in questo senso si stia muovendo.

Nulla è scontato, naturalmente: sul piatto resta la ricchissima offerta dell'Al Duhail (32 milioni in tre anni) e, più sullo sfondo, l'ipotesi Juventus, che dopo l'addio di Paratici sembra però meno convinta dell'investimento.