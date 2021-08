Milan, sono giorni caldissimi: affondo per Bakayoko, ore decisive per Florenzi

MANOVRE ROSSONERE

Rossoneri attivissimi sul mercato, il ritorno del francese non escluderebbe l’arrivo di Adli

Milan grande protagonista degli ultimi giorni di calciomercato. Mentre procede la trattativa con la Roma per Florenzi (c’è ancora una distanza di circa 500mila euro fra domanda e offerta), il club rossonero lavora infatti anche al ritorno di Tiémoué Bakayoko, nell’ultima stagione in prestito al Napoli e con un contratto in scadenza con il Chelsea nel 2022. Getty Images

Il centrocampista francese, già ammirato a Milano nella stagione 2018-2019 (totalizzò 42 presenze tra Serie A, Europa League, Coppa Italia, segnando un gol nel derby), non ha mai nascosto la sua volontà di tornare in rossonero e le prossime 48 ore potrebbero essere decisive.

Il club di Via Aldo Rossi sta trattando con il Chelsea, col quale vanta ottimi rapporti, per ottenere nuovamente Bakayoko con la formula del prestito. Un trasferimento a queste condizioni sarebbe però possibile soltanto nel caso in cui i londinesi allungassero il contratto del francese per un'ulteriore stagione. Si tratta anche sull’ingaggio del centrocampista, che sarebbe un ottimo rinforzo in mediana per Stefano Pioli, soprattutto dopo l'infortunio di Franck Kessie. L’arrivo di Bakayoko, comunque, non escluderebbe quello di un altro centrocampista: rimane sempre d’attualità il nome di Adli.

