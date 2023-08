Milan, si scalda la pista Taremi: prima offerta al Porto, parti vicine

MILAN

L'iraniano è in pole per raggiungere Milanello: il Porto ha abbassato la richiesta iniziale

Il Milan è tornato con insistenza su Mehdi Taremi. Pioli vuole la punta e l'iraniano resiste, tanto che i rossoneri avrebbero presentato una prima offerta al Porto dopo i contatti di inizio settimana: 15 milioni di euro più tre di bonus legati ai traguardi raggiunti sul campo dal club meneghino. Proposta consistente e tutt'altro che distante dalla richiesta del Porto, che adesso vuole 20 milioni di euro per liberare la punta in scadenza nel 2024. Conferme sono arrivate pure dal Portogallo, dove le prime uscite ufficiali di Taremi sono state giudicate tutt'altro che positivamente dalla stampa locale. L'ex Rio Ave ha quindi scavalcato nel borsino Hugo Ekitike, per il quale il Psg continua a dire no al prestito.

Il Milan può ancora ingaggiare un extra-comunitario e tale posto potrebbe essere coperto proprio da Taremi, seguito sin da inizio mercato dal duo Furlani-Moncada: lo staff rossonero, in caso di semaforo verde da parte del Porto, si ritroverebbe una punta navigata, perfetta da alternare con Olivier Giroud. Un profilo meno esperto è invece quello di Ekitike, per il quale i rossoneri hanno fatto il massimo: il Psg però, ha detto no all'idea del prestito con diritto di riscatto. Il francese inoltre, è stato convocato da Luis Enrique per la gara serale dei parigini al cospetto del Lens.