Milan, si allontana Thiago Silva: Ancelotti lo vuole all'Everton

ADDIO MILAN?

Thiago Silva sfoglia la margherita dopo l'addio al forzato dal Paris Saint Germain ed è intenzionato a scegliere un'opzione "romantica" anche se non quella che sognano molti tifosi del Milan. Il difensore brasiliano infatti è tentato dall'avventura in Premier League dove lo cerca l'Everton di Carlo Ancelotti, suo allenatore per pochi mesi in rossonero e soprattutto per una stagione e mezza a Parigi.

L'opportunità di acquistare di Thiago Silva, 36 anni a settembre, a cartellino zero (dopo l'annuncio di Leonardo sul mancato rinnovo di contratto) tenta diverse big d'Europa ma ora è l'Everton ad essere davanti a tutti come riporta Daniele Longo di Calciomercato.com.

Un intreccio di mercato che riguarda parzialmente anche le squadre italiane, a parte il Milan. Come riporta Sport, infatti, l'arrivo del brasiliano alla corte di Ancelotti farebbe sfumare l'acquisto da parte degli inglesi di Todibo, attualmente allo Schalke 04 ma di proprietà del Barcellona. Per i blaugrana, che in Italia cercano Lautaro Martinez e Pjanic, un'occasione in meno di mettere insieme denaro fresco per affondare i colpi.