Milan, senti Renato Sanches: “Sono pronto”

MERCATO

Il centrocampista del Lilla chiama i rossoneri, possibile il suo arrivo già a gennaio. Si raffredda invece la pista Faivre

Non c’è due senza tre. Sull’asse Lilla-Milano si sono già trasferiti in rossonero Rafa Leao e Mike Maignan e il prossimo potrebbe essere Renato Sanches. Il centrocampista portoghese, 24 anni, ha parlato dell’ipotesi Milan durante un’intervista a L’Equipe e ha giocato a carte scoperte: “So solo che sono pronto, se l’offerta arriva la valuto. Il Milan è un grande club, storico, di classe. Mi piace molto”. Getty Images

“Galtier (il suo ex allenator, ndr), voleva una squadra compatta e per questo mi impiegava sulla fascia, per difendere e attaccare meglio. Ma la mia posizione è in mezzo al campo, da mezzala, numero 8”, ha spiegato nel corso dell’intervista Sanches e proprio per questo (e anche per bruciare la concorrenza dell’Arsenal) i rossoneri potrebbero cercare di anticipare il suo arrivo a gennaio. Dal 9 gennaio al 6 febbraio infatti si giocherà la Coppa d’Africa e i rossoneri perderanno sia Kessie sia Bennacer per diverse partite.

La valutazione del centrocampista classe 1997 è di circa 30 milioni, ma vista la sua situazione contrattuale (è in scadenza tra poco più di un anno, ndr) potrebbe lasciare la Francia per molto meno e al lordo il suo stipendio pesa per 5,5 milioni di euro. Il suo addio al Lilla era già stato vicino in estate (“Era tutto fatto con il Barcellona. Penso che l’infortunio abbia fatto saltare tutto”) e ora potrebbe finalmente concretizzarsi: “Andare via a gennaio? So che sono pronto. Se arriva un'offerta..."

Il centrocampista era già stato in orbita rossonera in passato, nel 2016, quando fu il miglior giovane degli Europei. Sembrava l’inizio di una grande carriera, il Bayern lo acquistò quell’estate per 35 milioni + 10 di bonus dal Benfica, ma la stagione in Baviera fu deludente: “Ero troppo giovane, ma oggi mi sento pronto per un grande club”. Come il Milan, appunto.

MILAN-FAIVRE: TRATTATIVA FREDDA MA ANCORA POSSIBILE

Oltre a Sanches, un altro nome nel mirino del Milan per il mercato di gennaio è Romain Frivre, che era già stato vicino in estate. Il trequartista del Brest continua a collezionare buoni numeri e sarebbe il profilo ideale per i rossoneri, ma il suo club continua a fare muro e a rifiutare ogni offerta infastidito anche dall’intervista che il giocatore ha rilasciato a La Gazzetta dello Sport dopo il derby. La trattativa si è raffreddata, ma la volontà del giocatore, che per dire sì al Milan avrebbe rifiutato diverse offerte dalla Bundesliga, potrebbe essere determinante e a gennaio Maldini e Massara torneranno all’attacco: il Brest chiede almeno 14 milioni.

