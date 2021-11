Faivre si vede già al Milan: "Mi riconosco nel gioco di Pioli, avrei voluto giocare il derby"

L'OBIETTIVO

Il centrocampista offensivo del Faivre resta un obiettivo rossonero: "Se ti chiama Maldini, fai di tutto"

Inseguito a lungo nell'ultima sessione di calciomercato, Romain Faivre resta un obiettivo del Milan per il futuro. I contatti con il Brest non si sono mai allentati, tanto che lo stesso giocatore sembra vedersi già rossonero: "Quando ti chiama una leggenda come Maldini hai voglia di far di tutto per andare al Milan. Il derby è stato uno spettacolo, avrei voluto essere in campo pure io". Getty Images

Nell'intervista a La Gazzetta dello Sport il classe 1998 dimostra di avere già tutto chiaro nella testa: "Per imporsi in squadre come il Milan serve prepararsi in anticipo. E così ho assunto un preparatore atletico personale, un nutrizionista e un preparatore mentale per gestire emozioni e pressioni tipiche dei grandi club". Faivre è un fiume in piena: "Ballo-Touré, che conosco dai tempi del Monaco, mi dice che il Milan è una grande società, con tifosi fantastici e grandi ambizioni. Pure io sono ambizioso, insomma: c'è tutto perché funzioni".

Complimenti anche al lavoro di Pioli: "Mi riconosco nel suo gioco, nella volontà di giocare bene per vincere. Lo dimostra la posizione della squadra in campionato, in Champions invece avrebbero meritato qualche punto in più". Chiusura su Ibrahimovic: "Un giocatore incredibile che seguivo pure da tifoso del Psg. Ma al Milan tutti i giocatori sono di alto livello".