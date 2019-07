Milan scatenato: "Arriva Leao per 35 milioni" 

Rafael Leao potrebbe essere il prossimo grande colpo del Milan. Secondo RMC Sport, l'attaccante del Lille arriverà in Italia nei prossimi giorni per le visite mediche con i rossoneri che avrebbero trovato l'accordo per il suo acquisto sulla base di 35 milioni. Stando alle indiscrezioni, i rossoneri pagherebbero il giocatore 25 milioni più bonus, inserendo nell'affare anche Tiago Djalo, valutato 5.