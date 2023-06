Milan, c'è anche il secondo rinforzo: quasi fatta per Reijnders

MANOVRE ROSSONERE

Definita l'intesa col giocatore, all'AZ Alkmaar dovrebbero andare 16 milioni più 2 di bonus

È praticamente tutto fatto per il passaggio di Tijjani Reijnders al Milan. I rossoneri hanno da qualche giorno l'intesa col giocatore e in queste ore si sta chiudendo la trattativa con l'AZ Alkmaar, a cui dovrebbero andare 16 milioni più 2 di bonus per il trasferimento a titolo definitivo. Una volta limati gli ultimissimi dettagli Reijnders firmerà un quinquennale da circa 1,7 milioni a stagione e Pioli avrà il secondo rinforzo dopo Loftus-Cheek.

Reijnders, centrocampista classe 1998 cresciuto nelle giovanili dello Zwolle, gioca stabilmente in prima squadra nell'AZ dal 2020 e nell'ultima stagione si è messo in mostra sul palcoscenico internazionale siglando 4 gol in 18 presenze in Conference League con la maglia degli olandesi, tra cui quello nella semifinale d'andata contro il West Ham.

Prototipo del centrocampista moderno, unisce una buona tecnica a una fisicità importante, oltre a una grande duttilità, essendo capace di disimpegnarsi sia come mediano davanti alla difesa, sia come trequartista incursore. In rossonero andrebbe a raccogliere l'eredità di Tonali come uno dei due centrali nel 4-2-3-1, ma potrebbe essere impiegato anche in un eventuale centrocampo a 3.

Un ruolo chiave nella trattativa, che resta in attesa della fumata bianca definitiva, potrebbe averlo giocato anche Billy Beane: lo storico consulente di Cardinale, noto per essere stato interpretato da Brad Pitt nel film Moneyball, possiede infatti alcune quote dell'AZ Alkmaar.

Vedi anche Milan Milan: stelle, strisce e... extrabudget. Furlani ha i soldi per la rivoluzione