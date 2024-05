Milan-Pioli, venerdì il comunicato dell'addio: con la Salernitana il saluto ai tifosi

THE END

Il tecnico e il club si troveranno a partire da settimana prossima per cercare un accordo sulla buonuscita

© Getty Images Stefano Pioli e il Milan si diranno addio venerdì, quando il Milan ufficializzerà al suo tecnico la fine del rapporto. L'allenatore di Parma siederà quindi sulla panchina rossonera per l'ultima volta sabato sera contro la Salernitana e si prenderà il meritato saluto dei suoi tifosi. Dalla settimana prossima, poi, le parti si parleranno per trovare un accordo sulla buonuscita che spetta al tecnico, legato al club di via Aldo Rossi da un altro anno di contratto a 4,5 milioni netti. Una volta individuata la formula giusta, entrami potranno andare per la propria strada: il Milan potrà definitivamente scegliere il nuovo tecnico e annunciarlo, Pioli potrà ascoltare eventuali proposte con Napoli (ma Gasperini è in pole) e Atalanta che sembrano pronte a scommettere su di lui.

Vedi anche Milan Milan-Pioli, a ore l'ufficialità dell'addio: con la Salernitana il saluto di San Siro

Nel frattempo, per la gara in Australia contro la Roma, in panchina ci sarà Daniele Bonera, cui sarà provvisoriamente affidata la squadra.

Vedi anche Calcio estero Lopetegui riparte dal West Ham e provoca il Milan: "Avuto opportunità, ma sono dove voglio essere"