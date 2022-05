Milan, per la trequarti c'è l'accordo con Lang: si attende chiarezza sul fronte societario

MANOVRE ROSSONERE

Maldini e Massara hanno incontrato il padre e l'agente del giocatore classe 1999, ma il club al momento è in una fase di stallo

"L'allarme mercato" lanciato da Paolo Maldini comincia a diventare concreto in casa Milan. Dopo l'assalto del Newcastle a Botman, un altro obiettivo dei rossoneri, vicinissimo a trasferirsi a Milano, rischia di sfumare per la mancanza di chiarezza sul fronte societario. Come riporta il sito de La Gazzetta dello Sport, infatti, lo scorso mercoledì Maldini e Massara avrebbero incontrato il padre e l'agente di Noa Lang, trequartista del Brugges classe 1999, e avrebbero trovato l'accordo economico col giocatore sulla base di un quinquennale, ma non è ancora chiaro a chi tocchi autorizzare gli acquisti e dunque in via Aldo Rossi si prende tempo.

Il profilo del giocatore, che in questa stagione ha realizzato 8 gol e messo a referto 12 assist nel campionato belga, viene considerato perfetto per il gioco di Pioli dai dirigenti rossoneri perché può giocare in tutte e tre le posizioni dietro al centravanti (in genere parte esterno a destra ma sa adattarsi e nell'incontro di mercoledì, il secondo dopo quello di febbraio, gli sarebbe stato prospettato un impiego da trequartista centrale).

Lang avrebbe tutte le intenzioni di trasferirsi al Milan, l'accordo economico sarebbe già stato trovato e anche il costo del cartellino, 22 milioni con la possibilità di un piccolo sconto, non sarebbe considerato un problema, ma la trattativa non può ancora chiudersi: Maldini e Massara sono in scadenza, il club è in un limbo e la situazione societaria deve sbloccarsi in fretta per non rischiare di essere bruciati sul mercato nel momento più importante.

