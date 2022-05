Attento Milan, rischi di perdere Botman: c'è l'offerta del Newcastle 

LA TRATTATIVA

Il club inglese, con i soldi della nuova proprietà araba, sta puntando forte sul difensore olandese del Lille

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini ha usato parole sibilline sul futuro rossonero di Botman, lasciando intuire che gli intoppi legati al passaggio di proprietà abbiano molto rallentato la possibilità di vederlo al Milan. La prova definitiva arriva da quanto riporta Calciomercato.com, che parla di un forte rilancio da parte del Newcastle per il giovane difensore olandese del Lille. Il club inglese, di proprietà del fondo arabo Pif, ha le risorse economiche per rilanciare qualsiasi offerta.

Dopo averci provato nel mercato di gennaio, il Newcastle è tornato alla carica con la società francese e con il giocatore. Le offerte sono più alte rispetto a quelle del Milan. Botman ha già dato piena disponibilità al trasferimento a Milano, città che ha la priorità per il giocatore olandese, ma le lungaggini legate al cambio di priorità possono cambiare le cose e fargli preferire un ingaggio migliore in un campionato di più alto livello come la Premier League.