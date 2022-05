Milan, Origi è più vicino: niente rinnovo automatico col Liverpool

MANOVRE ROSSONERE

L'attaccante non ha raggiunto il numero minimo di presenze che avrebbe fatto scattare il prolungamento unilaterale, ora è libero di scegliere i rossoneri

Divock Origi è un passo più vicino a vestire la maglia del Milan. L'attaccante belga non ha infatti raggiunto il numero minimo di presenze che avrebbe fatto scattare il rinnovo automatico con il Liverpool e sarà ufficialmente libero a parametro zero al termine della stagione. Caduto quest'ultimo potenziale ostacolo, i rossoneri possono dunque chiudere l'affare: col giocatore l'accordo c'è già da tempo, ma per finalizzarlo si attenderà la chiusura della stagione dei Reds, ovvero la finale di Champions League del 28 maggio.

Maldini e Massara lavoravano da alcuni mesi sul profilo del belga classe '95, che è ora pronto a mettere la firma su un quadriennale da circa 4 milioni di euro a stagione.

In questa stagione Origi ha collezionato appena 6 presenze in Premier League e, a due giornate dalla fine del campionato, non potrà raggiungere le 10 richieste per il prolungamento unilaterale. Nonostante lo scarsissimo minutaggio è comunque riuscito a mettere a referto 3 gol e 1 assist e Pioli si sta già sfregando le mani, perché dalla prossima stagione potrà contare su un attaccante relativamente giovane e duttile, capace di disimpegnarsi sia da prima punta, sia da esterno offensivo. È lui il primo mattone per il Milan del futuro.