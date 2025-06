Milan, ore calde per Xhaka: c'è la prima offerta. Tare insiste per Javi Guerra

E Javi Guerra? Viste le difficoltà per arrivare a Jashiri (il Brugge ha chiesto oltre 30 mln per cederlo subito), i 19 volte Campioni d'Italia hanno intensificato i contatti con il Valencia proprio per il 22enne, attualmente impegnato agli Europei Under 21 con le Furie Rosse. In Via Aldo Rossi, fa sapere Orazio Accomando, c'è un certo ottimismo ma serve un ulteriore sacrificio per quello che viene etichettato come un innesto di prospettiva. I 21 milioni di euro che Tare ha pronti per il classe 2003 infatti, non sono considerati sufficienti dal club iberico che ne chiede almeno 25. Un qualcosa di logico visto che il 30% dell'incasso finirà nelle casse del Villarreal.