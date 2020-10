Milan, ora è ufficiale: Hauge fino al 2025

Ora c'è anche l'ufficialità. Il Milan ha acquisito a titolo definitivo Jens Petter Hauge che arriva dal Bodø/Glimt. L’attaccante norvegese si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2025. Nato a Bodø, in Norvegia, il 12 ottobre 1999, Hauge è cresciuto nel Settore Giovanile del Bodø/Glimt con cui ha esordito in prima squadra nel 2016. Dopo 67 presenze e 9 gol, nel 2018 si è trasferito in prestito all'Aalesund, prima di far ritorno al Bodø/Glimt dove ha collezionato altre 51 presenze e realizzato 26 gol nelle due stagioni successive. Il giovane norvegese indosserà la maglia numero 15. Hauge sarà probabilmente già in panchina per la sfida contro lo Spezia di domenica alle 18 a San Siro.