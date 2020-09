Milan, operazione lampo per l'attacco: si tratta Hauge del Bodo/Glimt

VISTO E PIACIUTO

Nome nuovo in casa Milan per l'attacco. I rossoneri starebbero cercando di chiudere per Jens Petter Hauge, esterno del Bodo/Glimt che ha ben figurato nel preliminare di Europa League, segnando anche un gol nel finale del match proprio contro gli uomini di Pioli. Già segnalato dagli scout e sponsorizzato dal connazionale Erling Haaland, il giocatore è piaciuto molto a Maldini, pronta un'offerta di quattro milioni di euro per anticipare la concorrenza di Manchester City e Brighton.

Senza Ibra e con Leao ancora non in condizione, dunque, il Milan sta cercando di piazzare un "colpo-lampo" per rinforzare la batteria degli attaccanti in vista del Rio Ave. Situazione che ha costretto i rossoneri ad accelerare i tempi della trattativa, già ben avviata secondo alcune indiscrezioni. Se l'affare Hauge dovesse andare in porto, si cercherebbe di chiudere al massimo in tre giorni.

Tutto per dare a Pioli un'altra opzione sia per coprire l'emergenza attuale in attacco, sia per investire su un giovane promettente. Classe '99, Jens Petter Hauge è un esterno offensivo molto interessante e duttile. Da un punto di vista tattico, infatti, nel reparto avanzato può giocare sia a sinistra, sia a destra. Qualità e caratteristiche che di recente hanno stregato non solo i rossoneri, ma attirato anche l'interesse di alcuni club di Premier League.

Vedi anche Europa League Europa League: Milan-Bodo/Glimt 3-2, i rossoneri volano ai playoff