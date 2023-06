Il Milan accelera per Arda Güler: verrà pagata la clausola rescissoria

LA SCELTA

I rossoneri hanno deciso di rompere gli indugi e pagare i 17,5 milioni di euro previsti dal Fenerbahce. Ora si cerca l'accordo con il giocatore

© Getty Images Il Milan ha scelto di puntare sul talento turco Arda Güler, gioiellino classe 2005 del Fenerbahce e della nazionale turca. I rossoneri, in corsa per il giocatore come Barcellona e Psg, complice con ogni probabilità anche l'affare Tonali-Newcastle, hanno deciso di rompere gli indugi col Fenerbahce esercitando la clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro. Tolto l'ostacolo del club è il momento di trovare l'accordo con il giocatore.

I colloqui con il padre del giocatore sono già iniziati da tempo, ma non sono semplici. La cifra relativamente bassa della clausola rescissoria di Arda Güler ha attirato i più grandi club d'Europa per un giocatore dal potenziale riconosciuto a tutte le latitudini. Il Milan però, a differenza di Barcellona e Psg - per esempio - può garantire un minutaggio maggiore al giocatore e un ruolo più centrale nella squadra.

Su questo aspetto i dirigenti rossoneri e Stefano Pioli proveranno a battere il chiodo nei discorsi con il padre-agente, oltre che sulle cifre del contratto per un ragazzo di 18 anni ma dalla comprovata esperienza europea. Può essere lui il futuro della trequarti del Milan.

