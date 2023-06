Avvocato Pimenta: "Mkhitaryan? Parlerò con l'Inter. Samardzic è un fenomeno come Arda Guler"

L'INTERVISTA

L'avvocato ha parlato di mercato e non solo: "Pallone d'Oro ad Haaland? Speriamo, non si sa mai"

L'avvocato Rafaela Pimenta ha ereditato buona parte del parco giocatori di Mino Raiola e inevitabilmente, quando le porte del calciomercato si stanno per riaprire, la sua figura risulta essere una delle più importanti a livello europeo. Giocatori come Haaland e Pogba, ma anche talenti come Samardzic e Malen hanno a che fare con lei e del futuro di questi gioielli ha parlato proprio la Pimenta, senza dare grosse indicazioni - come sempre - ma lasciando aperta ogni porta.

Il trasferimento di Haaland al City ha permesso agli uomini di Guardiola di rompere il tabù Champions League con un'annata da record a suon di gol: "Ha dato il suo contributo nel successo europeo e nel Treble, il suo lavoro l'ha fatto e tutto il resto - come il Pallone d'Oro, in cui speriamo - sarebbe un di più. La cosa più importante per Haaland è già successa, ovvero il Treble col City e resterà a Manchester".

Tornando alla nostra Serie A, invece, non mancano i collegamenti con giocatori gestiti dalla Pimenta, su tutti il vicecampione d'Europa Mkhitaryan: "Ha ancora un anno di contratto con l'Inter - ha commentato in occasione del 21° Golden Boy -, ma ovviamente parleremo con la società per capire il progetto sul giocatore. Ora lasciamolo tranquillo, poi sicuramente busserò alla porta dell'Inter".

Stesso discorso per Verratti e Malen. Il centrocampista del Psg è chiacchierato in uscita verso campionati più esotici, mentre per l'attaccante del Dortmund l'interesse da club di Serie A è confermato: "Marco in Italia? Gioca per la nazionale, più italiano di così.... Adesso è in vacanza e non pensiamo al suo futuro, poi vedremo. Malen? Gioca titolare nel Dortmund ed è apprezzato, non c'è aria di addio ma in Italia piace e il mercato italiano sarà importante".

Un talento che potrebbe invece muoversi dall'Udinese è Samardzic: "Per me è un fenomeno - ha commentato l'avvocato Pimenta -. Ha molto potenziale e possibilità, speriamo che Milan e Napoli possano essere ipotesi, vediamo come andrà". Un nome accostato ai rossoneri è stato anche Arda Guler: "Non saprei se sarà un nome del mercato, ma è un talento e dove andrà segnerà".

Infine un commento su un fattore che sta stravolgendo il calciomercato a livello mondiale, quello rappresentato dai capitali arabi: "I tifosi vogliono vedere un calcio bello, se il prossimo passo dell'Arabia sarà quello di sviluppare un bel campionato - e l'ambizione ce l'hanno - avranno qualcosa in più da offrire ai tifosi. La situazione economica alla fine troverà un equilibrio, ci sarà 1-2 anni di mega offerte poi si normalizzerà tutto".

Intanto la maxiofferta dell'estate ha percorso la tratta Madrid-Dortmund con i 100 milioni del Real Madrid per Bellingham: "I trasferimenti aumenteranno sempre di cifra. Per me, come agente, spero non ci siano altri trasferimenti di questa portata perché mi portano a guadagnare meno".