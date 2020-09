Milan, occasione Jovic per completare l'attacco: il Real apre al prestito

BRAHIM-BIS?

Potrebbe essere Luka Jovic uno degli ultimi tasselli utili a completare il mercato del Milan. Il serbo è da tempo nel mirino della dirigenza rossonera, che è sempre alla ricerca di un attaccante in grado di far rifiatare Ibrahimovic e, eventualmente, raccoglierne l'eredità nelle prossime stagioni. Il Real Madrid è a caccia di acquirenti per il classe '97, ma vista la scarsità di offerte sta cominciando anche a ragionare sull'ipotesi di cederlo in prestito. Tra i rossoneri e gli spagnoli potrebbe dunque nascere una nuova trattativa in stile Brahim Diaz, considerati anche gli ottimi rapporti che intercorrono tra le due dirigenze.

Il Milan al momento non ha fretta, considerando che nel ruolo di vice-ibra possono adattarsi tanto Rebic quanto Leao e che c'è anche un giovane Colombo in rampa di lancio. L'opportunità però potrebbe essere di quelle ghiotte, magari a fine mercato, quando i Blancos dovranno piazzare un giocatore diventato a tutti gli effetti un esubero.

Jovic era arrivato in Spagna per 60 milioni di euro dopo una stagione super all'Eintracht Francoforte, fatta di 27 gol e 7 assist tra Bundesliga ed Europa League (dove trascinò i suoi fino alla semifinale col Chelsea). In maglia Real, però, non è mai riuscito a imporsi e nella passata stagione ha collezionato asolamente 2 gol in campionato, con 17 presenze e appena 420 minuti giocati.