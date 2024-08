Milan, nuovi contatti tra la Juve e Kalulu: la risposta è attesa per martedì 

MILAN

L'offerta dei bianconeri è un prestito oneroso a 3,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 14 + 3 di bonus e il 10% su una futura rivendita

© Getty Images Rimane ancora aperta la pista che porta Pierre Kalulu alla Juventus. Il club bianconero, infatti, ha ripreso i contatti con il difensore francese che non rientra nei piani di Fonseca e si aspetta una risposta definitiva nella giornata di martedì. L'ex Lione non ha mai detto no alla Vecchia Signora, ma si sarebbe preso del tempo per riflettere. Per lui è pronto un contratto fino al 2029, mentre al Milan andrebbero 3,5 milioni per il prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 14 + 3 di bonus e il 10% su una futura rivendita.

Insieme a Origi, Ballo-Touré, Adli e Pobega, Kalulu non rientra più nei piani del Milan che da una sua cessione farebbe una grande plusvalenza, visto che è stato prelevato da zero dal Lione nell'estate 2020, quando aveva appena 20 anni. Alla Juventus non avrebbe garantito il posto da titolare, ma Thiago Motta è un suo estimatore e spinge per la chiusura positiva della trattativa.

In caso di no ai bianconeri, rimarrebbe aperta la pista Atalanta a caccia di un altro centrale da regalare a mister Gasperini. Con Scalvini fuori a lungo e Toloi in infermeria, a Bergamo le sue chance di giocare sarebbero molto più alte. Ancora 24 ore e ne sapremo di più.

