Milan, non solo difensore e attaccante: per gennaio spunta Ricci

MERCATO

Con Pobega out a lungo, Krunic sul piede di partenza e Bennacer che potrebbe andare in Coppa d’Africa, a centrocampo i rossoneri potrebbero essere corti e guardano in casa Torino

Dopo aver perso Pobega a lungo per il problema al tendine e con Krunic sul piede di partenza direzione Turchia, in casa Milan ora suona anche l’allarme centrocampo: il club rossonero infatti rischia di perdere per un mese anche Bennacer per la Coppa d'Africa, che con ogni probabilità priverà Pioli anche di Chukwueze. Il centrocampista algerino, tornato a disposizione solo all'inizio di dicembre dopo il lungo infortunio al ginocchio, è stato infatti inserito nella lista dei 55 preconvocati del ct Belmadi per il torneo che si giocherà dal 13 gennaio all'11 febbraio 2024 e rischia dunque di saltare almeno le partite contro Roma, Udinese e Bologna.

Dei sette centrocampisti che ha in rosa al momento, nel nuovo anno Stefano Pioli rischia di trovarsi con a disposizione i soli Musah, Loftus-Cheek, Reijnders e Adli e dunque in casa rossonera si guarda al mercato di gennaio. Le priorità sono sempre il difensore centrale e un attaccante, ma il ko di Pobega e l’eventuale convocazione di Bennacer potrebbero cambiare tutto anche perché in uscita c’è Rade Krunic. Il bosniaco ultimamente sta giocando sempre meno e dopo i flirt estivi il Fenerbahce è tornato alla carica: con un’offerta anche di poco superiore ai 6 milioni il Milan lo farebbe partire, ma poi avrebbe la necessità di sostituirlo e per questo si guarda in casa Torino.

Già, perché il nome in cima alla lista dei dirigenti rossoneri è sempre quello di Assan Ouedraogo dello Schalke 04, talento classe 2006 per cui i rossoneri si sono mossi in anticipo rispetto alla folta concorrenza e che potrebbe arrivare in estate, ma visto che senza Bennacer e Krunic la priorità sarebbe un regista il nome nel mirino è quello di Samuele Ricci del Torino. 22 anni, italiano e già con una discreta esperienza in Serie A, Ricci non ha ancora rinnovato coi granata il suo contratto in scadenza nel 2026, ma è un titolare della squadra di Juric e per portarlo a Milano servirebbe un sacrificio. L’operazione si annuncia molto complicata.

