Milan, non è finita qui: arriveranno altri due colpi. E poi spazio alle sorprese

MANOVRE ROSSONERI

Liberare spazio è la priorità di Furlani. Ma Pioli avrà sicuramente un altro centrocampista e un terzino sinistro

Cinque colpi a suon di milioni e due arrivi a parametro zero. Il mese di agosto non è ancora iniziato ma il Milan ha già indirizzato, e di molto, il proprio mercato. Le lacune nella rosa, almeno sulla carta, sono state colmate, e adesso il duo Furlani-Moncada potrà dedicarsi soprattutto alle cessioni. Serve liberare spazio e incassare altri milioni per cercare poi di realizzare gli ultimi acquisti. Acquisti probabilmente non eclatanti ma utili per aumentare la qualità delle rotazioni. Un altro centrocampista farà capolino con certezza a Milanello, al pari di un terzino sinistro. E poi spazio ad eventuali sorprese.

Dicevamo di un centrocampista, e tutte le strade portano ancora a Musah: l'americano continua ad essere l'obiettivo principe, ma il Valencia si sta confermando un osso durissimo. Gli spagnoli hanno portato la mezz'ala nel ritiro in Svizzera e non daranno con facilità il benestare alla partenza. Il Milan spera di liberarlo presto spendendo non oltre 20 milioni di euro. Con gli iberici potrebbe finire sul tavolo anche il nome di Facundo Gonzalez: è lui il prescelto per la difesa al posto di Matteo Gabbia, diretto in prestito al Villarreal. Classe 2003, il 20enne sarebbe il quinto centrale a disposizione di Pioli. E poi c'è il capitolo fascia: Ballo-Touré saluterà con certezza (è diviso tra Nizza, Fulham e Bologna) ed è necessario un sostituto: con grande probabilità il nuovo vice-Theo Hernandez sarà italiano.

Entrambe le operazioni sopra-descritte saranno finanziate con ciò che finirà in cassa dalle cessioni: Rebic, Origi, Lazetic e Caldara partiranno sicuramente, ma attenzione anche ai possibili addii di Messias, Saelemarkers, Adli e De Ketelaere, tutti nomi che potrebbero garantire introiti maggiori. Se il bottino sarà sostanzioso potrebbero aprirsi spiragli per ulteriori arrivi a Milanello: i ruoli indiziati sono quelli di terzino destro e punta. Magari un attaccante giovane con le caratteristiche di Giroud (Colombo andrà con grandi probabilità in prestito) e un esterno basso di spinta. Non a caso con il Torino si sta parlando da tempo di Singo, senza dimenticare Ivan Fresneda, 18enne laterale del Valladolid, già sondato e assistito da Fali Ramadani (stesso agente di Rebic). Intanto domani dovrebbe arrivare a Milano Samuel Chukwueze dal Villarreal, il gemello tanto atteso di Rafael Leao.