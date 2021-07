Milan, nome nuovo per la trequarti: piace Brandt del Borussia Dortmund

MANOVRE ROSSONERE

Il classe 1996 in Germania non è titolare e gradirebbe la corte dei rossoneri: può arrivare in prestito, ma su si lui c’è anche la Lazio

Il Milan continua la caccia all’erede di Calhanoglu e tra i tanti nomi che stanno circolando negli ultimi giorni (da Vlasic a Ilicic, passando per Isco, Zyech, Coutinho e James) ne spunta uno nuovo: Julian Brandt. Il trequartista classe 1996 del Borussia Dortmund può giocare anche da esterno d’attacco, in Germania non è titolare e potrebbe sbarcare a Milano con la formula del prestito oneroso intorno ai 5 milioni e diritto di riscatto sulla base di 22 milioni. Getty Images

Una formula che non dispiacerebbe al club tedesco, che l’aveva già accettata nel recente incontro con la Lazio (con cui però la trattativa si è arenata), come al giocatore, che vorrebbe giocare con più continuità, non dispiacerebbe affatto la corte dei rossoneri. Frederic Massara lo segue da parecchio tempo, da quando ancora era il direttore sportivo della Roma, e le cifre dell’operazione sono alla portata del club di via Aldo Rossi: il Milan è pronto ad aprire un dialogo con il BVB, si attendono sviluppi già nei prossimi giorni.

