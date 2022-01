Milan, nome nuovo per la difesa: il padre conferma l’interesse per Ahmedhodžić

"Il difensore è una necessità, poi se ne faremo uno in prestito per sei mesi o con una soluzione definitiva lo decideremo in base al prezzo e al tipo di giocatore". Paolo Maldini è stato chiaro nel pre-partita di Milan-Roma e ha avvertito i tifosi rossoneri di "non aspettarsi colpi alla Berlusconi da parecchi milioni". Si raffredda quindi la pista che porta a Sven Botman del Lille perché, come ha spiegato lo stesso Maldini, "non è l'unico bravo in giro, ce ne sono anche altri".