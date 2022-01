Mercato Milan, Maldini: "Non aspettatevi colpi alla Berlusconi"

LA STRATEGIA

Il dirigente rossonero: "Un difensore è la necessità per Pioli. Botman? Non è l'unico bravo"

Il Milan torna in campo dopo la pausa natalizia, ma con un occhio anche al mercato. Pioli in conferenza lo ha ammesso: manca un difensore. Compito della dirigenza trovare il profilo giusto: "Non bisogna aspettarsi colpi alla Berlusconi - ha commentato Maldini nel prepartita contro la Roma -. Cerchiamo di essere sostenibili". Tra i papabili Botman del Lille: "Non è l'unico bravo. Vedremo se prenderemo un difensore in prestito o definitivo".

Qualcosa nel reparto verrà fatto ha dunque ammesso Maldini, ma la priorità è sempre la sostenibilità economica. Nessuna pazzia: "Berlusconi prendeva i migliori al mondo - ha commentato a Dazn -, ora i tifosi non si aspettino colpi da parecchi milioni".

Il difensore resta la priorità: "E' una necessità, poi se ne faremo uno in prestito per sei mesi o con una soluzione definitiva lo decideremo in base al prezzo e al tipo di giocatore".

Uno dei candidati è Botman: "Gioca nel Lille e ha un contratto fino al 2024. Non è l'unico bravo in giro, ce ne sono anche altri".