Milan: Duarte positivo. Negativo il resto del gruppo squadra

Il difensore del Milan Leo Duarte "è risultato positivo a un tampone effettuato nella giornata di ieri ed è stato prontamente posto in quarantena a domicilio". Lo comunica il club rossonero in una nota sul proprio sito, aggiungendo che "gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi". In ogni caso "come previsto dai protocolli vigenti tutto il gruppo verrà nuovamente sottoposto a tampone prima della gara di domani sera contro il Bodø/Glimt - fa sapere il Milan - e seguirà le misure preventive indicate dalle autorità sanitarie locali".