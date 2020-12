Milan, nome nuovo a centrocampo: Kouadio Koné costa già 15 milioni

MANOVRE ROSSONERE

Mentre in casa Milan si fa la conta degli infortunati (solo Kjaer sembra poter essere disponibile per Benevento), la società si concentra sul mercato in vista dell'inizio della sessione invernale (il 4 gennaio) alla caccia di un difensore e di un centrocampista. Se per rinforzare la retroguardia il nome in pole position è sempre quello di Mohamed Simakan, per il ruolo di vice-Kessie spunta invece un mone nuovo: Kouadio Koné, conosciuto come 'Manu', centrocampista del Tolosa classe 2001 da tempo nel mirino del Leeds del Loco Bielsa.

Quasi un metro e novanta, può giocare sia da interno sia da vertice alto, è dotato di un buon dribbling, di grande fisico e anche di un buon tiro da fuori (un gol in 17 presenza in questa stagione) e per lui il Tolosa chiede già 15 milioni di euro, cifra che lo renderebbe il trasferimento più costoso dell'intera storia della Ligue 2.

Koné per età e costi rientra perfettamente nei parametri del progetto Milan di Elliott, basato soprattutto su giovani talenti con grande potenziale di crescita futura, motivo per cui Paolo Maldini e Frederic Massara sono in contatto con con gli agenti del giocatore, il cui contratto con il club francese è in scadenza a giugno 2022. Una situazione contrattuale favorevole ai rossoneri, che in caso battessero la concorrenza del Leeds potrebbero riuscire ad abbassare le pretese economiche del Tolosa e chiudere intorno a 10 milioni o poco più.

