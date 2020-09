Milan, mercoledì mattina le visite di Sandro Tonali

MILAN

Sandro Tonali è quasi un giocatore del Milan. Il centrocampista azzurro, indisponibile e dunque 'tagliato' dalle convocazioni di Mancini per le partite dell'Italia contro Bosnia e Olanda, mercoledì mattina effettuerà le visite mediche con il club rossonero ed è pronto ad iniziare la sua avventura col Diavolo. Indosserà la maglia numero 8 che fu del suo idolo Rino Gattuso e secondo La Gazzetta dello Sport prima di scegliere avrebbe chiesto il permesso proprio all'ex tecnico dei rossoneri.

Dopo giorni di attesa Tonali è quindi finalmente pronto per cominciare la sua prima giornata rossonera con gli esami clinici alla casa di cura "La Madonnina". Arriva a Milano in prestito oneroso fissato a 10 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 25 più altri 10 di bonus, che verrà esercitato al raggiungimento di determinati obiettivi e numero di presenze, più il 10% dell'eventuale futura rivendita al Brescia. Tonali si lega al Milan fino al giugno 2025, sottoscrivendo un quinquennale da 2 milioni netti all’anno, più alcuni bonus per risultati e prestazioni individuali.

