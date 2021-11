Milan, Massara sul rinnovo di Pioli: "Possibile annuncio nei prossimi giorni"

Frederic Massara, prima del match di Champions League contro l'Atletico Madrid, conferma che il Milan non cambierà guida tecnica nel prossimo futuro: "Il rinnovo di Pioli? Siamo veramente felici del suo lavoro, c'è una volontà reciproca di andare avanti a lungo insieme. Questione di giorni per l'annuncio? È possibile" le parole a Prime Video. L'allenatore rossonero è in scadenza a giugno e dovrebbe firmare un biennale da 3 milioni di euro più bonus a stagione.

