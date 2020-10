Milan, Massara: "Stiamo parlando con Donnarumma, c'è la volontà di rinnovare"

MILAN

Frederic Massara, ds del Milan, fiducioso sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma, che a giugno andrà a fine contratto: "È un discorso attuale, che stiamo affrontando con il suo procuratore, ne stiamo parlando da parecchio tempo. C'è la volontà di prolungare il suo contratto e di farlo senza fretta, con la consapevolezza che è un obiettivo che cercheremo di ottenere".

Prima del match contro lo Sparta Praga, Massara ha brevemente affrontato pure il discorso del mercato di gennaio e della possibile necessità di un difensore centrale: "Poteva essere un'esigenza nella scorsa sessione, vedremo come arriveremo tra un paio di mesi. Recuperemo Gabbia e auspicabilmente pure Musacchio ma se ci sentiremo in difficoltà in quel reparto, interverremo".