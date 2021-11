Milan, Maldini: "Rinnoviamo con l'allenatore Pioli e con la persona. C'è grande sintonia"

MILAN

Gazidis: "Stefano è perfetto per rappresentare i valori del club rossonero"

Dopo il rinnovo fino al 2023 di Stefano Pioli, a casa Milan c'è grande soddisfazione per il prolungamento del tecnico. "C'è l'emozione di continuare un percorso che ci sta portando grandi risultati - ha dichiarato Maldini a MilanTV - Non rinnoviamo solo con l'allenatore Pioli, ma anche con la persona. C'è grande sintonia tra di noi. Ci saranno magari dei problemi, ma sapremo superarli". Getty Images

"Non vogliamo una squadra vincere per un solo anno, ma a lungo - ha aggiunto il dt rossonero -. Vogliamo riportare il Milan ad essere sempre competitivo".

Gli fa eco Ivan Gazidis. "Per noi è importante non solo il lato tecnico, ma anche la persona - ha spiegato l'ad rossonero dopo la firma col tecnico -. Pioli rappresenta molto bene il nostro club, è perfetto per rappresentare i valori del Milan". "Stiamo facendo il nostro percorso, dobbiamo pensare a fare un passo alla volta - ha aggiunto -. Ora Pioli è andato subito a Milanello a lavorare, non parliamo di sogni, ma di lavoro".